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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Северо-Запад

Промышленный альпинист погиб при падении с высоты в Калининском районе

Промышленный альпинист погиб при падении с высоты во время работ в Калининском районе Петербурга. Инцидент произошел утром 15 ноября у дома на улице Брянцева, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, мужчина выполнял строительные работы у дома №7, корпус 1. Как рассказала одна из местных жительниц, перед падением альпинист работал на крыше 25-этажного здания и устранял протечки.
Собеседники «Фонтанки» сообщили, что погибшему было около 30 лет. По словам консьержки дома, мужчина ранее уже выполнял здесь работы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор