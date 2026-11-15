Промышленный альпинист погиб при падении с высоты в Калининском районе
Промышленный альпинист погиб при падении с высоты во время работ в Калининском районе Петербурга. Инцидент произошел утром 15 ноября у дома на улице Брянцева, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, мужчина выполнял строительные работы у дома №7, корпус 1. Как рассказала одна из местных жительниц, перед падением альпинист работал на крыше 25-этажного здания и устранял протечки.
Собеседники «Фонтанки» сообщили, что погибшему было около 30 лет. По словам консьержки дома, мужчина ранее уже выполнял здесь работы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.