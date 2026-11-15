Полицейского задержали после смертельного ДТП в Ленобласти
В Выборгском районе Ленинградской области сотрудника полиции задержали после смертельного ДТП у автомобильного пункта пропуска «Светогорск». По данным 47news, служебный автомобиль сбил пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия.
Авария произошла утром 14 ноября недалеко от границы с Финляндией. Как пишет издание, за рулем служебной Lada Iskra находился заместитель начальника 100-го отдела полиции Светогорска. В результате ДТП погиб 42-летний местный житель.
По информации издания, водитель после аварии скрылся с места происшествия. Позднее Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, совершенном водителем в состоянии опьянения и скрывшемся с места ДТП.
Издание сообщает, что полицейского допросили, а в ночь на 15 ноября задержали. Второй сотрудник полиции, находившийся в автомобиле во время аварии, проходит по делу свидетелем.