Спасатели эвакуировали 14 туристов в Гуамском ущелье через поднявшийся Курджипс

Спасслужба обращает внимание на то, что группой было принято абсолютно верное решение обратиться за помощью, а не переправляться через горную реку без спецснаряжения самостоятельно. Также специалисты «Кубань-СПАС» рекомендуют при выходе на маршрут уточнять прогноз погоды по всему району, а не только в точке старта, проверяя при этом текущий уровень воды, а при первых признаках дождя в верховьях немедленно уходить на безопасное от рек расстояние.