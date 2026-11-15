Спасатели эвакуировали 14 туристов в Гуамском ущелье через поднявшийся Курджипс
Спасатели помогли 14 туристам, запертым в Гуамском ущелье из-за подъема воды в реке Курджипс. Об этом сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Сообщение о происшествии в Гуамском ущелье от туристов поступило вечером в пятницу. Группа из 14 человек вышла из поселка Мезмай, спустилась к реке Курджипс и оказалась в ловушке. Туристы не смогли самостоятельно перебраться на другой берег.
Выехавшие на место спасатели с помощью специального альпинистского снаряжения организовали для них безопасную переправу. В результате все 14 человек были благополучно эвакуированы и доставлены к отелю.
Спасслужба обращает внимание на то, что группой было принято абсолютно верное решение обратиться за помощью, а не переправляться через горную реку без спецснаряжения самостоятельно. Также специалисты «Кубань-СПАС» рекомендуют при выходе на маршрут уточнять прогноз погоды по всему району, а не только в точке старта, проверяя при этом текущий уровень воды, а при первых признаках дождя в верховьях немедленно уходить на безопасное от рек расстояние.