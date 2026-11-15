Ярославский боксер Рогозин победил соперника из Пуэрто-Рико на Кубке Паппа
Ярославский боксер Вячеслав Рогозин одержал победу над представителем Пуэрто-Рико Йедрианом Отеро на международном турнире Papp Cup 2026 в Будапеште. Поединок в весовой категории до 55 кг завершился единогласным решением судей в пользу российского спортсмена, сообщила региональная федерация бокса.
По информации федерации, Рогозин, являющийся чемпионом Европы, захватил преимущество уже в первом раунде. Турнир прошел 14 ноября и стал первым в истории Кубком Паппа.
В соревнованиях участвовали 20 боксеров из 18 стран. Они выступали в составе сборных Европы и Панамерики. Программа включала десять поединков — пять мужских и пять женских. Европейская команда одержала общую победу со счетом 12:6.
Турнир посвятили 100-летию со дня рождения венгерского боксера Ласло Паппа — первого в истории трехкратного олимпийского чемпиона по боксу.
В марте 2026 года Рогозин стал обладателем Кубка России, а в сентябре выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 55 кг. В финале континентального первенства он единогласным решением судей победил англичанина Абдулрахмана Бертона.