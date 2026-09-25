Ярославский боксер Вячеслав Рогозин стал чемпионом Европы

Спортсмен Вячеслав Рогозин из Ярославской области стал победителем чемпионата Европы по боксу, который прошел в Болгарии. Об этом сообщили в областной федерации бокса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация Бокса Ярославской Области Фото: Федерация Бокса Ярославской Области

В финале чемпионата Рогозин вышел на ринг против спортсмена из Англии Абдулрахмана Бертона. Единогласным решением судей победу одержал россиянин.

Всего Вячеслав Рогозин провел пять поединков, выступая в весовой категории до 55 кг. В первом бою ярославский спортсмен победил Тибора Катона из Словакии, во втором — Лосано Серрано из Испании, в четвертьфинале — Николаса Павлика из Польши, в полуфинале — Аминэ Маммадзадэ из Азербайджана.

Рогозин родился 8 января 2006 года в Ярославле, воспитанник СШОР №20. В 2024 году стал чемпионом мира среди юниоров, в 2025-м — чемпионом России среди взрослых и серебряным призером чемпионата мира. В марте 2026 года выиграл Кубок России.

Алла Чижова