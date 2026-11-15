Мосты на Неве будут разводить до 30 ноября

Гренадерский мост разведут в четыре ночи подряд — с 23 на 24 ноября, с 24 на 25 ноября, с 25 на 26 ноября и с 26 на 27 ноября. Время технических разводок — также с 01:30 до 04:30. В «Мостотресте» уточнили, что разводка и наводка могут занять не весь указанный промежуток времени.