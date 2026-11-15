Мосты на Неве будут разводить до 30 ноября
Навигационный период разводки мостов через Неву, Большую и Малую Неву продлится до 30 ноября. При этом сезон разводки переправ на рукавах Невы завершился в ночь на 15 ноября. Об этом сообщили в «Мостотресте».
Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах. В 2026 году их разводили 16 раз, девять из этих разводок были техническими. Теперь специалисты «Мостотреста» приступают к межнавигационному обслуживанию переправ, для которого также потребуется разводить мосты.
Сампсониевский мост разведут в ночь с 16 на 17 ноября и с 17 на 18 ноября, Кантемировский — с 18 на 19 ноября и с 19 на 20 ноября. Обе переправы будут разводить с 01:30 до 04:30.
Гренадерский мост разведут в четыре ночи подряд — с 23 на 24 ноября, с 24 на 25 ноября, с 25 на 26 ноября и с 26 на 27 ноября. Время технических разводок — также с 01:30 до 04:30. В «Мостотресте» уточнили, что разводка и наводка могут занять не весь указанный промежуток времени.