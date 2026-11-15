Три компании Удмуртии софинансировали расходы на создание выставочных стендов
50% от стоимости стенда заплатили власти республики
Три компании Удмуртии воспользовались региональной мерой поддержки в виде софинансирования 50% расходов, но не более 600 тыс. руб., на создание индивидуальных стендов на выставках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на слова директора Корпорации развития республики Эмиля Бикмеева.
«Для каждого предпринимателя Удмуртии это шанс найти партнеров и заключить новые контракты. Индивидуальные стенды помогают выделиться из толпы конкурентов и привлечь внимание к своему товару»,— говорится в сообщении. До конца года запланировано еще около 130 выставок, большая часть из которых пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.
По словам господина Бикмеева, удмуртские компании смогли собрать более 300 контактов представителей специализированных магазинов в РФ, а также за рубежом. Кроме того, они достигли устных договоренностей о сотрудничестве с Белоруссией, Казахстаном, Монголией и Узбекистаном.
Мера поддержки была анонсирована летом 2026 года. Ее оказывают Корпорация развития республики совместно с минэкономики Удмуртии. Чтобы стать участником программы, необходимо состоять в реестре МСП, не иметь налоговых задолженностей и быть зарегистрированным в регионе. Также сама выставка должна соответствовать основному виду деятельности компании.