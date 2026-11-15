Три компании Удмуртии софинансировали расходы на создание выставочных стендов

«Для каждого предпринимателя Удмуртии это шанс найти партнеров и заключить новые контракты. Индивидуальные стенды помогают выделиться из толпы конкурентов и привлечь внимание к своему товару»,— говорится в сообщении. До конца года запланировано еще около 130 выставок, большая часть из которых пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.