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Субъектам МСП в Удмуртии будут софинансировать расходы на выставочные стенды

Корпорация развития Удмуртии (КРУР) объявила о запуске программы софинансирования расходов на создание стендов удмуртских производителей для участия в выставках. Как сообщили в госинституте, компенсируется 50% затрат на производство конструкции, но не более 600 тыс. руб.

Фото: Корпорация развития Удмуртии

Фото: Корпорация развития Удмуртии

«Программа подойдет, если компания является производителем в любой отрасли, состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не имеет налоговых задолженностей и зарегистрирована в Удмуртии»,— говорится в сообщении.

При этом выставка, на которую производитель планирует заявиться со стендом, должна соответствовать основному виду деятельности и проходить во втором полугодии. Количество получателей поддержки ограничено: цифра не названа.