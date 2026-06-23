Субъектам МСП в Удмуртии будут софинансировать расходы на выставочные стенды

Корпорация развития Удмуртии (КРУР) объявила о запуске программы софинансирования расходов на создание стендов удмуртских производителей для участия в выставках. Как сообщили в госинституте, компенсируется 50% затрат на производство конструкции, но не более 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Корпорация развития Удмуртии Фото: Корпорация развития Удмуртии

«Программа подойдет, если компания является производителем в любой отрасли, состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не имеет налоговых задолженностей и зарегистрирована в Удмуртии»,— говорится в сообщении.

При этом выставка, на которую производитель планирует заявиться со стендом, должна соответствовать основному виду деятельности и проходить во втором полугодии. Количество получателей поддержки ограничено: цифра не названа.