В Ульяновске в новом высшем военном училище летчиков состоялся первый выпуск офицеров

Как в беседе с «Ъ-Волга» отмечал первый зампред облправительства Вадим Андреев, правительство региона совместно с губернатором продолжает работу по расширению сети военных вузов в регионе, сейчас идут переговоры с Минобороны РФ по размещению в Ульяновске еще одного военного вуза (пока его профиль не раскрывается), площади для него уже имеются.