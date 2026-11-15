В Ульяновске в новом высшем военном училище летчиков состоялся первый выпуск офицеров
Первый выпуск завершивших обучение курсантов Ульяновского высшего военного авиационного училища летчиков (УВВАУЛ) состоялся в минувшую субботу. Об этом в своем Макс-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, отметив, что для региона «это историческое событие», поскольку именно здесь в 1931 году была открыта краевая летная школа, ставшая кузницей кадров военной авиации, 58 выпускников которой стали Героями Советского Союза.
Глава региона отметил, что «сегодня вручены первые дипломы ребятам из России и восьми дружественных стран».
Начальник УВВАУЛ Вячеслав Табаченко сказал «Ъ-Волга», что молодые офицеры распределяются в подразделения военно-транспортной и дальней авиации.
УВВАУЛ официально зарегистрировано 28 августа 2026 года. Училище располагается на площадях бывшего высшего ульяновского военно-технического училища. С осени 2025 года ульяновский летный военный вуз начал действовать в качестве филиала Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, здесь уже велось обучение более 300 старшекурсников четвертого авиационного факультета КВВАУЛ. В УВВАУЛ будут обучается более 1200 курсантов. Ежегодный выпуск — около 150 офицеров.
Как отмечается на официальном сайте ульяновского военного вуза, УВВАУЛ — это уникальное передовое авиационное училище, готовящее специалистов сразу по нескольким военным специальностям: летчиков для дальней, военно-транспортной, морской ракетоносной и противолодочной авиации, инженеров для топливообеспечения авиационных комплексов. Обучение осуществляют опытные летчики и инженеры, ведущие ученые Ульяновска. Удачное местоположение училища позволяет осуществлять широкое взаимодействие с вузами Ульяновска, строевыми частями военно-транспортной авиации, использующими самые современные самолеты, а также — с авиастроительными предприятиями.
Как в беседе с «Ъ-Волга» отмечал первый зампред облправительства Вадим Андреев, правительство региона совместно с губернатором продолжает работу по расширению сети военных вузов в регионе, сейчас идут переговоры с Минобороны РФ по размещению в Ульяновске еще одного военного вуза (пока его профиль не раскрывается), площади для него уже имеются.