Глава Карелии поручил сократить число чиновников не менее чем на 10%
Правительство республики должно представить предложения по сокращению до конца года
Глава Карелии Артур Парфенчиков поставил задачу сократить численность чиновников в регионе не менее чем на 10%. Правительство республики должно представить соответствующие предложения до конца 2026 года. Об этом господин Парфенчиков сообщил в своем канале на платформе «Макс».
По словам главы региона, за последние годы численность госаппарата в Карелии уже уменьшили примерно на 20%, однако эту работу необходимо продолжить. Среди возможных мер господин Парфенчиков назвал объединение административных функций разных учреждений — документооборота, закупок и бухгалтерии. В этом, по его мнению, поможет цифровизация.
Глава республики также сообщил, что контроль за использованием высвободившихся средств возьмет на себя фракция «Единой России» в Законодательном собрании Карелии. Деньги планируется направить на приоритетные расходы.
Заявление прозвучало на отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России». На ней делегаты вновь избрали Артура Парфенчикова секретарем отделения на пять лет.