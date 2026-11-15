Глава Карелии поручил сократить число чиновников не менее чем на 10%

Глава Карелии Артур Парфенчиков поставил задачу сократить численность чиновников в регионе не менее чем на 10%. Правительство республики должно представить соответствующие предложения до конца 2026 года. Об этом господин Парфенчиков сообщил в своем канале на платформе «Макс».