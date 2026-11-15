В Ростовской области на новой неделе возможны перебои с цифровым ТВ
На предстоящей рабочей неделе в Ростовской области возможны временные перебои с цифровым телевещанием — отключения связаны с плановым обслуживанием оборудования. Об этом сообщили в РСТС.
Первыми ограничения затронут жителей хутора Войково в Тарасовском районе: там 16 ноября телесигнал может пропасть с 11:00 до 17:00. В Покровском Неклиновского района работы запланированы на 17 ноября с 10:00 до 16:00. Кроме того, 19 ноября с 10:00 до 16:00 без цифрового телевидения временно могут остаться жители Ефремовки того же района.
В период проведения работ возможны перебои в трансляции всех 20 бесплатных цифровых телеканалов. Жителей просят учитывать расписание отключений и с пониманием отнестись к временным ограничениям.