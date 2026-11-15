В Шахтах на 20 улицах из-за аварии снизили давление воды
В Шахтах 15 ноября с 10:50 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по улице Советской снижено давление холодного водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Под ограничение попали 20 адресов, в том числе улицы Шевченко, Халтурина, Ленина и Советская, проспекты Победы Революции и Красной Армии, а также ряд переулков — Комиссаровский, Межевой, Нижний, Крестьянский, Новый, Короткий, Рожкова, Черенкова, Луговой, Кирова, Донской, 1-й и 2-й Милиционные и Красный Шахтер.
Работы планируется завершить к 20:00 15 ноября.