В Шахтах на 20 улицах из-за аварии снизили давление воды

Под ограничение попали 20 адресов, в том числе улицы Шевченко, Халтурина, Ленина и Советская, проспекты Победы Революции и Красной Армии, а также ряд переулков — Комиссаровский, Межевой, Нижний, Крестьянский, Новый, Короткий, Рожкова, Черенкова, Луговой, Кирова, Донской, 1-й и 2-й Милиционные и Красный Шахтер.