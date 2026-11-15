В Целинском районе в ДТП погибла фельдшер скорой помощи
В Целинском районе в аварии погибла фельдшер скорой помощи. Еще два человека пострадали. Авария произошла утром 14 ноября, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля «Луидор 2250ВО» проехал на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в проезжавший автомобиль «3034L6». В результате случившегося 65-летняя фельдшер скончалась до прибытия помощи. Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.