В Финском заливе у Кронштадта столкнулись два теплохода
Причиной стали погодные условия
Два теплохода столкнулись в акватории Финского залива у Кронштадта днем 14 ноября. По предварительным данным, причиной происшествия стали погодные условия, сообщили в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте.
Инцидент произошел около полудня в районе четвертой якорной стоянки. При подходе к ней один теплоход навалился на другое судно, которое уже находилось на стоянке.
В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. У второго теплохода повреждены фальшборт и бортовые номера. Водная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.