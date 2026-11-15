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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Финском заливе у Кронштадта столкнулись два теплохода

Причиной стали погодные условия
Два теплохода столкнулись в акватории Финского залива у Кронштадта днем 14 ноября. По предварительным данным, причиной происшествия стали погодные условия, сообщили в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте.
Инцидент произошел около полудня в районе четвертой якорной стоянки. При подходе к ней один теплоход навалился на другое судно, которое уже находилось на стоянке.
В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. У второго теплохода повреждены фальшборт и бортовые номера. Водная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор