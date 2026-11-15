Водоснабжение в Перми восстановлено в полном объеме

Специалисты НОВОГОРа завершили работы на сетях водоснабжения в Перми. Как сообщает пресс-служба компании, все работ выполнены согласно плану. «Вечером в субботу машинисты насосной станции запустили в работу один агрегат и, медленно открывая задвижку, приступили к заполнению водоводов города. Поэтому вода в части ранее отключенных районов начала появляться еще накануне воскресенья», - сообщает компания. Сейчас продолжается заполнение остальных магистральных водоводов.