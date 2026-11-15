В Нижнекамске беспилотник попал в квартиру жилого дома
Всего при атаке на город пострадали 3 человека
В Нижнекамске дрон попал в квартиру жилого дома. Жильцов эвакуировали и разместили в пункте временного размещения, сообщил мэр города Радмир Беляев.
По словам Радмира Беляева, серьезных разрушений здание не получило, однако на месте работают саперы.
«Главная задача сейчас — завершить необходимые работы, убедиться в полной безопасности здания и как можно скорее вернуть людей в свои квартиры. Продолжается устранение последствий атаки и на объектах промышленной зоны», — сообщил глава города.
Кроме того, беспилотники повредили промышленные объекты Нижнекамского района. В результате атаки пострадали три человека. До 20:00 в городе отключили горячую воду для обеспечения безопасного теплоснабжения.