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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Нижнекамске беспилотник попал в квартиру жилого дома

Всего при атаке на город пострадали 3 человека
В Нижнекамске дрон попал в квартиру жилого дома. Жильцов эвакуировали и разместили в пункте временного размещения, сообщил мэр города Радмир Беляев.
Три человека пострадали при атаке БПЛА на Нижнекамск

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Нижнекамск

Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам Радмира Беляева, серьезных разрушений здание не получило, однако на месте работают саперы.
«Главная задача сейчас — завершить необходимые работы, убедиться в полной безопасности здания и как можно скорее вернуть людей в свои квартиры. Продолжается устранение последствий атаки и на объектах промышленной зоны», — сообщил глава города.
Кроме того, беспилотники повредили промышленные объекты Нижнекамского района. В результате атаки пострадали три человека. До 20:00 в городе отключили горячую воду для обеспечения безопасного теплоснабжения.

Авторы

  • Влас Северин