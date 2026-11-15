Суд арестовал участников массовой драки со стрельбой у метро «Садовая»

Изначально полиция задержала семерых человек в возрасте от 18 до 28 лет в Выборгском и Адмиралтейском районах. Позднее в Тихвине были задержаны еще трое предполагаемых участников конфликта в возрасте от 20 до 27 лет. По данным полиции, восемь человек — выходцы из республик Северного Кавказа.