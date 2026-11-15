В Костомукшском округе ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора
Проблемы с вывозом отходов в округе начались в конце октября
В Костомукшском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности из-за сбоев с вывозом мусора. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава округа Александр Дмитриев.
По его словам, этот режим поможет координировать работу всех задействованных служб, следить за ситуацией и принимать необходимые меры. «Это дополнительный организационный механизм, который позволит координировать действия всех задействованных служб, оперативно отслеживать обстановку»,— пояснил господин Дмитриев.
Региональный оператор ООО «КарелЭнергоХолдинг» объяснил перебои неисполнением обязательств со стороны привлеченной подрядной организации. Чтобы ускорить вывоз накопившегося мусора, администрация округа решила заключить с оператором прямой договор и направить на это средства местного бюджета.
Администрация вместе с управляющими компаниями продолжает фиксировать случаи несвоевременного вывоза отходов и направлять информацию в прокуратуру. Городской прокурор Антон Лямзин также предложил рассмотреть возможность перерасчета платы за вывоз мусора за период, когда услуга предоставлялась не в полном объеме.
Проблемы с вывозом отходов в округе начались еще в конце октября. В ноябре региональный оператор и местные власти неоднократно сообщали о перебоях в работе подрядчика, из-за которых мусор не вывозили в срок. К 15 ноября ситуацию полностью урегулировать не удалось.
Отметим, что с 1 ноября в Карелии сменился региональный оператор по обращению с ТКО: эту работу передали ГУП РК «КарелЭнергоХолдинг». До этого региональным оператором была компания ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО).