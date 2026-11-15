В Костомукшском округе ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора

Проблемы с вывозом отходов в округе начались еще в конце октября. В ноябре региональный оператор и местные власти неоднократно сообщали о перебоях в работе подрядчика, из-за которых мусор не вывозили в срок. К 15 ноября ситуацию полностью урегулировать не удалось.