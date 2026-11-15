В Самарской области задержан водитель с поддельными водительскими правами
На трассе Казань — Буинск — Ульяновск в Красноярском районе Самарской области сотрудники ГАИ задержали 31-летнего водителя с поддельными водительскими правами. Об этом в воскресенье сообщило региональное ГУ МВД.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, задержанным оказался уроженец соседнего государства, зарегистрированный в другом регионе России и нигде официально не работающий. Он предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников ГАИ сомнения в подлинности.
Водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю. Экспертиза, назначенная органом дознания, показала, что документ изготовлен с применением цветного струйного принтера и имеет признаки подделки.
По факту использования и предъявления поддельного водительского удостоверения возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 327 УК РФ, до года лишения свободы). Задержанный признал вину и пояснил, что поддельные права приобрел через интернет, поскольку не смог сдать экзамен в автошколе.