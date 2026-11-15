В Самарской области задержан водитель с поддельными водительскими правами

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, задержанным оказался уроженец соседнего государства, зарегистрированный в другом регионе России и нигде официально не работающий. Он предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников ГАИ сомнения в подлинности.