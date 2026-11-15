В Таганроге ликвидировали крупный пожар в мебельном магазине

Изначально площадь пожара оценивали в 150 кв. м, однако огонь быстро распространился. Сначала на месте работали 16 человек и четыре спецмашины, позже группировку усилили до 25 спасателей и девяти единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.