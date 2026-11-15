В Таганроге ликвидировали крупный пожар в мебельном магазине
Крупный пожар произошел днем 14 ноября в мебельном магазине на улице Фрунзе, 79/6 в Таганроге. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Сообщение о возгорании поступило в 12:42. В 16:40 ликвидировали открытое горение на площади 900 кв. м», — уточнили в ведомстве.
Изначально площадь пожара оценивали в 150 кв. м, однако огонь быстро распространился. Сначала на месте работали 16 человек и четыре спецмашины, позже группировку усилили до 25 спасателей и девяти единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.