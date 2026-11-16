Акционер «Пермской кондитерской фабрики» увеличил долю в кировской шоколадной фабрике
Пермский бизнесмен Алексей Пыхтеев увеличил долю с 8 до 33% в кировском ООО «Свитбин» которое управляет местной фабрикой полезного шоколада. Об этом говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Свою долю он увеличил за счет снижения долей других участников ООО – Филипа Токарева и Ольги Рябенко. Вместе с госпожой Рябенко господин Пыхтеев является крупнейшим владельцем кировской шоколадной фабрике.
Бизнесмен Алексей Пыхтеев является одним из трех владельцев Пермской кондитерской фабрики, его связывают с бывшим пермским политиком Никитой Белых.
ООО «Свитбин» занимается производством полезного шоколада под одноименным брендом. Выручка фабрики в 2025 году 58 млн руб., чистая прибыль – 3, 4 млн руб.