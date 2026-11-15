В Петербурге 15 ноября потеплеет до +8 градусов

Днем в городе воздух прогреется до +6…+8 градусов, в Ленинградской области ожидается +4…+9 градусов. Будет дуть порывистый юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 757 мм рт. ст., но останется ниже нормы.