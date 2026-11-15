В Петербурге 15 ноября потеплеет до +8 градусов
В Петербурге 15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Днем в городе воздух прогреется до +6…+8 градусов, в Ленинградской области ожидается +4…+9 градусов. Будет дуть порывистый юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 757 мм рт. ст., но останется ниже нормы.
В понедельник осадков не ожидается. Ночью температура составит +1…+3 градуса, днем — +3…+5 градусов.