В Таганроге простились с управляющим директором ТАНТК им. Бериева Николаем Савицких

Трудовой путь Николая Савицких на предприятии начался в 1977 году с должности слесаря-сборщика. Он прошел все ступени профессионального роста до поста руководителя и посвятил заводу всю жизнь. Его вклад в развитие промышленности и укрепление обороноспособности отмечен государственными и ведомственными наградами.