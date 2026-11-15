В Таганроге простились с управляющим директором ТАНТК им. Бериева Николаем Савицких
В Таганроге 14 ноября простились с управляющим директором ТАНТК им. Г. М. Бериева Николаем Савицких. О его смерти стало известно 12 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Трудовой путь Николая Савицких на предприятии начался в 1977 году с должности слесаря-сборщика. Он прошел все ступени профессионального роста до поста руководителя и посвятил заводу всю жизнь. Его вклад в развитие промышленности и укрепление обороноспособности отмечен государственными и ведомственными наградами.