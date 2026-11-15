Дружинники Удмуртии нашли у автомобилиста пистолет с 100 патронами

Дружинники совместно с силовыми структурами Удмуртии нашли у автомобилиста пистолет и 100 патронов. Об этом говорится в группе ДНД «Дорожный патруль». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК, до пяти лет лишения свободы).