Дружинники Удмуртии нашли у автомобилиста пистолет с 100 патронами
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дружинники совместно с силовыми структурами Удмуртии нашли у автомобилиста пистолет и 100 патронов. Об этом говорится в группе ДНД «Дорожный патруль». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК, до пяти лет лишения свободы).
Кроме того, выявили около десятка правонарушений в сфере БДД. В частности, остановили нетрезвого водителя, тех, кто не имел права управлять транспортом, а также установили нарушение миграционного режима. «Все мероприятия проводились исключительно с правоохранительными органами»,— подчеркнули дружинники.
Напомним, при работе другой народной дружины — из числа ветеранов СВО — бывший участник спецоперации ранил одного дружинника. Он избивал местного жителя и требовал от него подписать контракт с Минобороны РФ. Полиция проводит проверку.