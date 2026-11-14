Участник спецоперации ранил ветерана СВО ножом во время задержания в Ижевске
Правонарушитель избивал местного жителя и требовал от него подписать контракт
Дружинники из числа ветеранов СВО в Ижевске задержали бывшего участника спецоперации, который избивал местного жителя и требовал от него подписать контракт с Минобороны, надеясь получить вознаграждение. При поимке он ранил ножом одного из представителей народной дружины.
Как говорится в посте дружины во «ВКонтакте», правонарушителя они задержали ночью 12 ноября на улице Короткова. По предварительным данным, участник СВО неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. Жители утверждают, что задержанный не раз угрожал соседям и знакомым расправой, а также наносил им телесные повреждения. Пострадавшие обращались в правоохранительные органы.
Во время задержания он ударил одного из дружинников ножом, на кадрах видна кровь. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции. По данным дружины, его могут привлечь минимум по трем статьям УК.
На месте происшествия работали полицейские, рассказали «Ъ-Удмуртия» в МВД. В ведомство поступило сообщение о конфликте между мужчинами в подъезде, один из них получил телесные повреждения. Все участники были доставлены в отдел. В настоящее время проводится проверка.