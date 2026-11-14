Участник спецоперации ранил ветерана СВО ножом во время задержания в Ижевске

Как говорится в посте дружины во «ВКонтакте», правонарушителя они задержали ночью 12 ноября на улице Короткова. По предварительным данным, участник СВО неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. Жители утверждают, что задержанный не раз угрожал соседям и знакомым расправой, а также наносил им телесные повреждения. Пострадавшие обращались в правоохранительные органы.