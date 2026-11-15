Автобусное сообщение между Ростовом и ЛНР ограничат вечером и ночью

С 19 ноября 2026 года межрегиональному автомобильному транспорту, включая транзитный, запретят передвигаться по территории ЛНР с 16:00 до 08:00. Мера сохранится до особого распоряжения. Изменения коснутся не только маршрутов, связывающих Ростовскую область с республикой, но и других межрегиональных направлений — перевозчики смогут заранее скорректировать графики движения.