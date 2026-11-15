Автобусное сообщение между Ростовом и ЛНР ограничат вечером и ночью
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об ограничении вечерних и ночных поездок межрегиональных автобусов, в том числе рейсов между Ростовской областью и республикой. Об этом он рассказал 13 ноября.
Решение связано с возросшей опасностью атак беспилотников на пассажирский транспорт: по словам господина Пасечника, для ударов по автобусам нередко выбирают темное время суток.
С 19 ноября 2026 года межрегиональному автомобильному транспорту, включая транзитный, запретят передвигаться по территории ЛНР с 16:00 до 08:00. Мера сохранится до особого распоряжения. Изменения коснутся не только маршрутов, связывающих Ростовскую область с республикой, но и других межрегиональных направлений — перевозчики смогут заранее скорректировать графики движения.
Для пригородных и межмуниципальных перевозок порядок движения определят отдельно с учетом текущей обстановки.