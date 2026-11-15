В Челябинской области утвердили исполнение бюджета ФОМС на 66 млрд рублей
Правительство Челябинской области выпустило распоряжение, которым утвержден отчет об исполнении бюджета регионального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за первые 9 месяцев 2026 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно отчету, доходная часть бюджета ФОМС составила 66,18 млрд руб., расходная — 63,47 млрд руб. Отчет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание и Контрольно-счетную палату Челябинской области.