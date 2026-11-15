Суд подтвердил антиконкурентные условия закупки дезсредств в Пятигорске

Поводом стала жалоба одного из поставщиков, указавшего, что заказчик прописал в техническом задании нестандартные требования к химическому составу, физическим свойствам и фасовке продукции. По мнению заявителя, такие условия были составлены под конкретного производителя и лишили остальных участников торгов возможности конкурировать.