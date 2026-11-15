Суд подтвердил антиконкурентные условия закупки дезсредств в Пятигорске
Ставропольское УФАС признало нарушение при закупке дезинфицирующих средств для Пятигорского фтизиопульмонологического центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом стала жалоба одного из поставщиков, указавшего, что заказчик прописал в техническом задании нестандартные требования к химическому составу, физическим свойствам и фасовке продукции. По мнению заявителя, такие условия были составлены под конкретного производителя и лишили остальных участников торгов возможности конкурировать.
Проверка антимонопольной службы подтвердила факт нарушения: характеристики товара отсутствовали в официальном каталоге КТРУ, что ограничивало конкуренцию. Однако выяснилось, что продукция самой компании-заявителя не соответствовала базовым потребностям медицинского учреждения.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами антимонопольной службы. Установлено, что нестандартные требования действительно создавали барьеры для других поставщиков, но при этом предложенные жалобщиком аналоги не отвечали ключевым запросам заказчика.