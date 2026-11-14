Минобороны Италии отвергло сообщения об отказе принять ФРГ в программу GCAP
Министерство обороны Италии заявило, что Рим не выступал против присоединения Германии к глобальной программе боевой авиации (GCAP) по разработке истребителя нового поколения, и с самого начала поддерживал эту инициативу.
Ведомство опровергло публикацию Financial Times, согласно которой Италия отклонила предложение Великобритании изучить возможность привлечения Берлина к проекту, предложив ФРГ статус наблюдателя.
В заявлении подчеркивается, что Италия всегда выражала полную готовность принять Германию в программе. Более того, именно для содействия и ускорения этого процесса Рим предложил Берлину присоединиться в качестве наблюдателя, что позволило бы незамедлительно приступить к обмену информацией о программе в преддверии последующего полноценного вступления.
В министерстве отметили, что предложение о статусе наблюдателя не было направлено на ограничение будущей роли Германии, а призвано создать условия для ее скорейшего вовлечения в проект. Принятие истребителя на вооружение намечено на 2035 год. Как планируется, новый истребитель в рамках GCAP будет совместно разработан к этому сроку.