Минобороны Италии отвергло сообщения об отказе принять ФРГ в программу GCAP

В министерстве отметили, что предложение о статусе наблюдателя не было направлено на ограничение будущей роли Германии, а призвано создать условия для ее скорейшего вовлечения в проект. Принятие истребителя на вооружение намечено на 2035 год. Как планируется, новый истребитель в рамках GCAP будет совместно разработан к этому сроку.