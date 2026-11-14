В Петербурге бизнес-леди отправили под домашний арест за коммерческий подкуп

В качестве незаконного вознаграждения с 2018 по 2021 год обвиняемая перечислила через ничего не подозревавшего посредника почти два миллиона рублей на банковскую карту менеджера. Еще около миллиона рублей она перевела на карту родственника сотрудницы, который также не знал о преступных планах.