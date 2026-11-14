В Петербурге бизнес-леди отправили под домашний арест за коммерческий подкуп
Красногвардейский районный суд Петербурга поместил под домашний арест бизнес-леди, обвиняемую в коммерческом подкупе. Об этом 14 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По версии следствия, предпринимательница заключила договоры подряда на изготовление типографской продукции с компанией, торгующей бумагой и картоном оптом. После этого она обратилась к ведущему менеджеру по снабжению кондитерской фабрики с предложением: за вознаграждение сотрудница должна была не допускать конкурентов к электронным аукционам на поставку упаковки и обеспечить победу нужной фирме.
Получив согласие, с 2018 по 2023 год бизнес-леди передавала менеджеру данные о пороговых значениях цен. Та, в свою очередь, давала подчиненным указания не допускать других поставщиков к торгам. В результате компания без препятствий побеждала в аукционах и заключала договоры на поставку упаковочной продукции.
В качестве незаконного вознаграждения с 2018 по 2021 год обвиняемая перечислила через ничего не подозревавшего посредника почти два миллиона рублей на банковскую карту менеджера. Еще около миллиона рублей она перевела на карту родственника сотрудницы, который также не знал о преступных планах.
Бизнес-леди задержали 13 ноября: ей предъявили обвинение, которое она не признала. Домашний арест продлится до середины января 2027 года.