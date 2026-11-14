В Петербурге задержали преподавательницу ВШЭ за связь с несовершеннолетним

Преподавателя задержали 9 ноября. В сообщении регионального управления СКР отмечается, что ей избрана мера пресечения, но не уточняется какая. Максимальная санкция по предъявленной статье — лишение свободы до трех лет. Сейчас следователи проверяют возможную причастность женщины к другим аналогичным эпизодам.