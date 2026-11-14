В Петербурге задержали преподавательницу ВШЭ за связь с несовершеннолетним
В Санкт-Петербурге задержали 30-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, с марта 2024 года по декабрь 2025 года неоднократно совершала развратные действия в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 135 УК). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник, речь идет о преподавателе «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) — Дарье Х. Издание «Фонтанка.ру» отмечает, что противоправные действия женщина совершала, когда работала в частной школе.
Преподавателя задержали 9 ноября. В сообщении регионального управления СКР отмечается, что ей избрана мера пресечения, но не уточняется какая. Максимальная санкция по предъявленной статье — лишение свободы до трех лет. Сейчас следователи проверяют возможную причастность женщины к другим аналогичным эпизодам.