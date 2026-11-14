Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Калининграде запустили производство рамного внедорожника Tank 400

На калининградском «Автоторе» начали выпускать рамный внедорожник Tank 400. На первом этапе машины собирают на базе уже сваренных и окрашенных кузовов, сообщили в Great Wall Motor.
Рамный внедорожник собирают на заводе «Автотор»

Рамный внедорожник собирают на заводе «Автотор»

Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Купить фото
Речь идет о бензиновой версии модели — это уже третий внедорожник бренда Tank, производство которого налажено в России. В мае 2026 года в Калининграде стартовал выпуск рамного Tank 300, а в октябре — Tank 500 в бензиновой и гибридной версиях.
Tank 400 в комплектации «Премиум» получил двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л. с. Гибридная версия сочетает такой же двигатель с электромотором, а их совокупная мощность достигает 394 л. с.
Денис Петров