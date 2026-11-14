В Калининграде запустили производство рамного внедорожника Tank 400
На калининградском «Автоторе» начали выпускать рамный внедорожник Tank 400. На первом этапе машины собирают на базе уже сваренных и окрашенных кузовов, сообщили в Great Wall Motor.
Речь идет о бензиновой версии модели — это уже третий внедорожник бренда Tank, производство которого налажено в России. В мае 2026 года в Калининграде стартовал выпуск рамного Tank 300, а в октябре — Tank 500 в бензиновой и гибридной версиях.
Tank 400 в комплектации «Премиум» получил двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л. с. Гибридная версия сочетает такой же двигатель с электромотором, а их совокупная мощность достигает 394 л. с.