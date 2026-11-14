Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Северо-Запад

Прокуратура Петербурга требует вернуть «Пролетарскому заводу» более десяти зданий

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд иск с требованием восстановить право собственности «Пролетарского завода» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на недвижимость, которую в 2000-х годах приватизировали частные компании и предприниматели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Иск подан в Арбитражный суд

Иск подан в Арбитражный суд

Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о более чем десяти нежилых зданиях и земельных участках под ними на улице Дудко в Петербурге, где расположен завод. Как следует из определения суда, заместитель прокурора города просит восстановить в Едином государственном реестре недвижимости запись о праве собственности ПАО «Пролетарский завод» на это имущество.
Ответчиками по иску выступают два индивидуальных предпринимателя и пять компаний, которые и оформили на себя здания и участки в ходе приватизации.
Денис Петров