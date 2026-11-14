Прокуратура Петербурга требует вернуть «Пролетарскому заводу» более десяти зданий

Речь идет о более чем десяти нежилых зданиях и земельных участках под ними на улице Дудко в Петербурге, где расположен завод. Как следует из определения суда, заместитель прокурора города просит восстановить в Едином государственном реестре недвижимости запись о праве собственности ПАО «Пролетарский завод» на это имущество.