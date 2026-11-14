Юлию Галямину* задержали в Казани

Юлия Галямина* — кандидат филологических наук, преподавала филологию и журналистику в ВШЭ. В 2010-х участвовала в оппозиционных митингах, баллотировалась в Мосгордуму и Госдуму. У нее есть условный срок по делу о неоднократных нарушениях организации митингов (212.1 УК).