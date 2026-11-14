Юлию Галямину* задержали в Казани
Сотрудники полиции задержали оппозиционного политика Юлию Галямину (объявлена иноагентом) в Казани, куда она приехала с частным визитом. Задержание провел на железнодорожном вокзале, политик отказалась разблокировать телефон.
Сейчас Юлия Галямина (иноагент) находится в отделе полиции Япеева. Местный политик Дмитрий Румянцев сообщил в своем Telegram-канале, что на нее, вероятно, составят протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение требованию полиции, максимальная санкция — арест на 15 суток).
Юлия Галямина* — кандидат филологических наук, преподавала филологию и журналистику в ВШЭ. В 2010-х участвовала в оппозиционных митингах, баллотировалась в Мосгордуму и Госдуму. У нее есть условный срок по делу о неоднократных нарушениях организации митингов (212.1 УК).
* — Юлия Галямина объявлена Минюстом иностранным агентом.