В Петербурге 30-летней преподавательнице предъявили обвинение в развращении подростка

Предварительное следствие установило, что фигурантка неоднократно совершала в отношении несовершеннолетнего развратные действия в период с 2024 по 2025 год. В то время она, как сообщает «Фонтанка», работала преподавателем в частной школе. В настоящее время, согласно предварительным данным, она трудится в одном из вузов.