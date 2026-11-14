В Петербурге 30-летней преподавательнице предъявили обвинение в развращении подростка
Жительницу города на Неве обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Меру пресечения для 30-летней петербурженки уже избрали. Информацией об этом поделились в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Уголовным делом занимаются следователи Выборгского района. Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Предварительное следствие установило, что фигурантка неоднократно совершала в отношении несовершеннолетнего развратные действия в период с 2024 по 2025 год. В то время она, как сообщает «Фонтанка», работала преподавателем в частной школе. В настоящее время, согласно предварительным данным, она трудится в одном из вузов.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.