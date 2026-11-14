Петербургский «Зенит» выиграл женскую Суперлигу
Игра на выезде с «Енисеем» для футболисток «Зенита» оказалась чемпионской. Они стали четырехкратными обладательницами золотых медалей женского футбольного чемпионата.
Встреча проходила в Красноярске. У «Зенита» в активе было достаточно очков, чтобы рассчитывать только на свои силы без оглядки на другие команды. Достаточно было победить. Что и произошло на поле.
Петербургские футболистки забили два мяча в ворота соперниц. Те ответили только одним. В составе победителей отличились Живана Ступар и Дарина Ишмухаметова. У хозяев поля гол на свой счет записала Полина Долматова.