Депутата гордумы Тольятти арестовали за продажу персональной информации граждан
В Самарской области руководитель нескольких управляющих компаний и его сообщник арестованы в субботу по обвинению в незаконном получении и продаже персональных данных граждан, сообщило региональное следственное управление СКР.
По данным ведомства, директор нескольких управляющих компаний ЖКХ и его сообщник «незаконно получили сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов жителей Тольятти без их согласия. Эта информация затем «передавалась за денежное вознаграждение иным лицам с целью использования ее от имени жильцов в государственной информационной системе».
Директору компаний и его сообщнику предъявлено обвинение в незаконном использовании группой лиц по предварительному сговору, а также в передаче из корыстной заинтересованности компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ.
Фамилии обвиняемых ведомство не раскрывает. По данным источников «Ъ-Волга», основной обвиняемый — депутат гордумы Тольятти Дмитрий Лаврусь. С июля этого года он является гендиректором тольяттинских управляющих компаний ЖКХ ООО «УК №2 ЖКХ», ООО «УК Энерджи», ООО «УК «Восточная», ООО «БОН», а также председателем правления тольяттинской федерации бокса.