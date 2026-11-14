Депутата гордумы Тольятти арестовали за продажу персональной информации граждан

По данным ведомства, директор нескольких управляющих компаний ЖКХ и его сообщник «незаконно получили сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов жителей Тольятти без их согласия. Эта информация затем «передавалась за денежное вознаграждение иным лицам с целью использования ее от имени жильцов в государственной информационной системе».