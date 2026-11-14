В Шахтах при пожаре погиб хозяин дома, его девятилетнего сына спасли соседи

В Шахтах при пожаре в частном доме на улице Нахимова погиб 35-летний хозяин. Его девятилетнего сына до приезда пожарных через окно эвакуировали соседи. Ребенка с ссадинами госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.