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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Шахтах при пожаре погиб хозяин дома, его девятилетнего сына спасли соседи

В Шахтах при пожаре в частном доме на улице Нахимова погиб 35-летний хозяин. Его девятилетнего сына до приезда пожарных через окно эвакуировали соседи. Ребенка с ссадинами госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Возгорание домашних вещей распространилось на площади 15 кв. м. Пожар ликвидировали шесть специалистов с помощью двух единиц техники. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении.

Авторы

  • Валерий Климов