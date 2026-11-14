В Шахтах при пожаре погиб хозяин дома, его девятилетнего сына спасли соседи
В Шахтах при пожаре в частном доме на улице Нахимова погиб 35-летний хозяин. Его девятилетнего сына до приезда пожарных через окно эвакуировали соседи. Ребенка с ссадинами госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Возгорание домашних вещей распространилось на площади 15 кв. м. Пожар ликвидировали шесть специалистов с помощью двух единиц техники. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении.