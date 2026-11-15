Посещаемость торговых центров в Прикамье снизилась меньше, чем в целом по России

По итогам января–октября 2026 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс кв. м торговых площадей) ТЦ крупных городов региона снизился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. В целом по России снижение за тот же период составило около 2,6%. Как сообщает руководитель направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев, более устойчивую динамику показывают ТЦ малого и среднего формата. Mall Index ТЦ малого и среднего формата (менее 40 тыс. кв. м GLA) снизился на 1,3% в сравнении с январем–октябрем прошлого года. По ТЦ крупных форматов (свыше 40 тыс. кв. м GLA) снижение показателя зафиксировано на уровне 2%.