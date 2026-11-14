Экс-председатель наблюдательного совета Экопромбанка вновь признан банкротом
В Прикамье арбитражный суд признал несостоятельным Сергея Макарова, бывшего председателя наблюдательного совета обанкротившегося Экопромбанка. Суд ввел процедуру реализации имущества господина Макарова сроком на полгода. Как следует из данных на сайте «Федресурс», основным кредитором должника является Агентство по страхованию вкладов. Сумма требований госкорпорации к Сергею Макарову составляет свыше 673 млн руб. Требования еще одного кредитора, Сергея Барникова, составляю почти 32 млн руб.
В первый раз господин Макаров был признан банкротом в 2017 году. Тогда его задолженность оценивалась в более чем 900 млн руб. Он возглавлял наблюдательный совет АКБ «Экопромбанк» до отзыва у кредитной организации лицензии в августе 2014 года. Банк вместе с ФНС стали его основными кредиторами.