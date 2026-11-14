Экс-председатель наблюдательного совета Экопромбанка вновь признан банкротом

В первый раз господин Макаров был признан банкротом в 2017 году. Тогда его задолженность оценивалась в более чем 900 млн руб. Он возглавлял наблюдательный совет АКБ «Экопромбанк» до отзыва у кредитной организации лицензии в августе 2014 года. Банк вместе с ФНС стали его основными кредиторами.