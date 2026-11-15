— Уважаемый Сергей Анатольевич! Как сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Вы вносите огромный вклад в работу под девизом «Все для Победы!» по поддержке бойцов СВО и в борьбу за эффективность решения важных для жителей России проблем. Ваше руководство позволило ПАО «КамАЗ» стать ключевым для будущего технологического суверенитета страны предприятием. Огромный управленческий опыт и неравнодушное отношение к проблемам людей, умение для их блага решить любой вопрос — те качества, которым мы стараемся у Вас учиться. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых достижений!