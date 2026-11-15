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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 69 лет генеральному директору ПАО «КамАЗ», Герою Труда РФ Сергею Когогину
Сергей Когогин

Сергей Когогин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Его поздравляет руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов:
— Уважаемый Сергей Анатольевич! Как сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Вы вносите огромный вклад в работу под девизом «Все для Победы!» по поддержке бойцов СВО и в борьбу за эффективность решения важных для жителей России проблем. Ваше руководство позволило ПАО «КамАЗ» стать ключевым для будущего технологического суверенитета страны предприятием. Огромный управленческий опыт и неравнодушное отношение к проблемам людей, умение для их блага решить любой вопрос — те качества, которым мы стараемся у Вас учиться. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых достижений!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №211/П

от 16.11.2026, стр. 8
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