Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Продажи квартир в новостройках в топ-10 регионов России по объему строительства

РегионПродажи в октябре 2026 года (тыс. кв. м)Динамика год к году (%)Продажи за январь—октябрь 2026 года (тыс. кв. м)Динамика год к году (%)
Москва206–432165–30
Краснодарский край62–487831
Московская область161–3215160
Свердловская область77–408963
Санкт-Петербург101–29987–6
Ленинградская область97482338
Ростовская область57–48674–1
Башкирия44–384741
Новосибирская область66–22554–1
Тюменская область46–50522–22
Топ-10 регионов в целом918–369393–8
Источник: данные аналитического центра «Дом.РФ».