Продажи квартир в новостройках в топ-10 регионов России по объему строительства
|Регион
|Продажи в октябре 2026 года (тыс. кв. м)
|Динамика год к году (%)
|Продажи за январь—октябрь 2026 года (тыс. кв. м)
|Динамика год к году (%)
|Москва
|206
|–43
|2165
|–30
|Краснодарский край
|62
|–48
|783
|1
|Московская область
|161
|–32
|1516
|0
|Свердловская область
|77
|–40
|896
|3
|Санкт-Петербург
|101
|–29
|987
|–6
|Ленинградская область
|97
|4
|823
|38
|Ростовская область
|57
|–48
|674
|–1
|Башкирия
|44
|–38
|474
|1
|Новосибирская область
|66
|–22
|554
|–1
|Тюменская область
|46
|–50
|522
|–22
|Топ-10 регионов в целом
|918
|–36
|9393
|–8
Источник: данные аналитического центра «Дом.РФ».