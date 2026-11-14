Экс-глава Гаврилов-Ямского района умер после тяжелой болезни
Алексей Комаров, возглавлявший Гаврилов-Ямский муниципальный район Ярославской области с 2019 по 2022 год, умер 13 ноября после тяжелой болезни. Он также руководил Межрегиональной федерацией футбола «Золотое кольцо» и входил в исполком Российского футбольного союза. Об этом сообщили в правительстве Кировской области и Федерации футбола Ярославской области.
Алексей Комаров родился 30 июня 1979 года в Костроме. С детства занимался футболом, играл за дубль костромского «Спартака». С 2003 по 2015 год был вице-президентом клуба, с 2013 по 2018 год — вице-президентом Профессиональной футбольной лиги. С 2013 года возглавлял Межрегиональную федерацию футбола «Золотое кольцо», объединяющую федерации семи регионов, в том числе Ярославской области. С 2014 года входил в исполком Российского футбольного союза.
В 2016 году Комаров возглавил Макарьевский район Костромской области, а в марте 2019 года был избран главой Гаврилов-Ямского района. Он покинул этот пост в июне 2022 года и перешел на работу в Кировскую область. В сентябре того же года вошел в состав правительства региона, позднее возглавил администрацию губернатора и правительства.
В Федерации футбола Ярославской области отметили вклад Комарова в развитие дошкольного футбола, участие федерации «Золотое кольцо» в Юношеской футбольной лиге «Центр», создание регионального футбольного центра в Ярославле и поддержку профессиональных команд. Его заслуги были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Почета.
Прощание с Алексеем Комаровым состоится 16 ноября в 9:30 в Кировском областном драматическом театре. Церемония прощания и похороны в Костроме запланированы на 17 ноября.