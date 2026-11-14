Экс-глава Гаврилов-Ямского района умер после тяжелой болезни

В 2016 году Комаров возглавил Макарьевский район Костромской области, а в марте 2019 года был избран главой Гаврилов-Ямского района. Он покинул этот пост в июне 2022 года и перешел на работу в Кировскую область. В сентябре того же года вошел в состав правительства региона, позднее возглавил администрацию губернатора и правительства.