Два человека погибли при пожаре в обустроенной под жилье постройке в Удмуртии
Огонь распространился на площадь 18 квадратных метров
В Юкаменском районе Удмуртии сгорела постройка, которую оборудовали под жилье. При пожаре погибли мужчина и женщина 75 и 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Возгорание площадью 18 кв. м произошло в частном хозяйстве в деревне Балы ранним утром 14 ноября. Как добавили в МЧС, несколько лет назад на участке сгорел дом. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватель ведомства, следственные органы и специалисты пожарной лаборатории.