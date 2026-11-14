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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Удмуртия

Два человека погибли при пожаре в обустроенной под жилье постройке в Удмуртии

Огонь распространился на площадь 18 квадратных метров
В Юкаменском районе Удмуртии сгорела постройка, которую оборудовали под жилье. При пожаре погибли мужчина и женщина 75 и 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
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пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Возгорание площадью 18 кв. м произошло в частном хозяйстве в деревне Балы ранним утром 14 ноября. Как добавили в МЧС, несколько лет назад на участке сгорел дом. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватель ведомства, следственные органы и специалисты пожарной лаборатории.