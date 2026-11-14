Два человека погибли при пожаре в обустроенной под жилье постройке в Удмуртии

Возгорание площадью 18 кв. м произошло в частном хозяйстве в деревне Балы ранним утром 14 ноября. Как добавили в МЧС, несколько лет назад на участке сгорел дом. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватель ведомства, следственные органы и специалисты пожарной лаборатории.