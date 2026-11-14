Мэрия Екатеринбурга планирует сократить расходы на транспорт в городском бюджете
В проекте бюджета на 2027 год администрация Екатеринбурга заложила на сферу транспорта 14,6 млрд руб., в сравнении с 15 млрд руб. годом ранее, следует из данных на сайте мэрии.
Кроме того, на следующий год запланировано 100,3 млрд руб. расходов, что меньше на 8 млрд руб., чем в 2026 году. Доходы в 2027 году снизятся до 97,9 млрд руб. со 101,6 млрд руб.
По основным направлениям мэрия заложила следующие средства: на культуру — 2,6 млрд руб., на охрану окружающей среды — 231,7 млн руб., на образование — 52,3 млрд руб., на ЖКХ — до 4,3 млрд руб., на социальную политику — 4,8 млрд руб., на дорожное хозяйство — 9,7 млрд руб.