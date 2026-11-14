В Петроградском районе полиция накрыла подпольное казино с 30 игроками
Правоохранители нагрянули в подпольное казино, которое работало в доме 13 на Левашовском проспекте Петроградского района. Около 30 игроков доставлены в полицию для разбирательства. Информацией об этом поделились в ГСУ СК России по Петербургу.
Игорное заведение, как отмечено в сообщении, находилось в ресторане. Задержаны организатор, администратор и дилеры, изъято игровое оборудование.
Согласно предварительным данным, оно действовало здесь с лета 2026 года. Чтобы привлекать игроков, использовали мессенджеры с соответствующей рекламой.
В ходе обыска из заведения изъято 5 столов для игры в покер, игральные карты и фишки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.
Организатор преступной схемы задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Остальным участникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Задержанные игроки проходят по уголовному делу как свидетели.