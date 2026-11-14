В Ульяновске самолет Diamond-40 не дотянул до взлетно-посадочной полосы
В Ульяновске самолет Diamond-40, не дотянув до взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Баратаевка (аэропорт Ульяновск), совершил вынужденную посадку на грунт, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета России.
Авиационное происшествие произошло накануне вечером, в пятницу, 13 ноября. Самолет Ульяновского института гражданской авиации Diamond-40 выполнял учебно-тренировочный полет. По данным источников «Ъ-Волга», знакомых с ситуацией, в полете произошел отказ двигателя. Самолет, планируя, не смог дотянуть до ВПП, и экипаж, состоящий из пилота и инструктора, совершил посадку на грунт. По предварительной информации, у двигателя самолета порвался масляный шланг, вследствие чего масло выбило наружу. По словам собеседника «Ъ-Волга», следствие проверит качество и своевременность технического обслуживания самолета.
В ЦМСУТ «Ъ-Волга ответили, что к экипажу самолета претензий нет: он действовал грамотно. Самолет не получил механических повреждений, пилот и инструктор не пострадали. Следствие проводит проверку по факту возможного нарушения правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного судна (ст. 163 УК РФ, до двух лет лишения свободы), по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Свою проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов проводит транспортная прокуратура.
Самолет Diamond-40 (DA 40 Diamond Star) — четырехместный одномоторный самолет с поршневым двигателем. Разработка австрийской компании Diamond Aircraft Industries. Собран в основном из композитных материалов. Часто используется в разных странах как учебно-тренировочный самолет в летных учебных заведениях во многих странах Европы, а также в Китае, Турции, ОАЭ. С 2013 года по лицензионному соглашению выпускается в России Уральским заводом гражданской авиации (Екатеринбург).