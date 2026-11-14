В Ульяновске самолет Diamond-40 не дотянул до взлетно-посадочной полосы

В ЦМСУТ «Ъ-Волга ответили, что к экипажу самолета претензий нет: он действовал грамотно. Самолет не получил механических повреждений, пилот и инструктор не пострадали. Следствие проводит проверку по факту возможного нарушения правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного судна (ст. 163 УК РФ, до двух лет лишения свободы), по итогам которой будет принято процессуальное решение.