Число зарегистрированных преступлений на Дону за год сократилось почти на 16%

Количество зарегистрированных преступлений в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года в расчете на 100 тыс. жителей составило 700,7 против 832,3 за аналогичный период прошлого года. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».