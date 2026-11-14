В Екатеринбурге несколько домов остались без холодной воды
В Екатеринбурге произошла авария на водопроводе по ул. Латвийской 37, из-за чего пять многоквартирных домов остались без холодной воды, сообщает ЕАН.
Ограничение действует с 12:40. Завершить аварийно-восстановительные работы и вернуть воду планируют до 20:00 14 ноября.
Отметим, МУП «Водоканал» уже несколько месяцев находится под вниманием силовиков и властей Екатеринбурга из-за ненадлежащего выполнения своей работы. Так, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Горводопровода, которое расследуется по факту необеспечения бесперебойного распределения воды. Кроме того, контрольно-ревизионное управление (КРУ) администрации Екатеринбурга ранее организовало проверку в МУП «Водоканал» после отключения воды во многих микрорайонах города в конце лета. По данным властей, КРУ изучило качество ремонта сетей и причины, которые привели к проблемам с водоснабжением.