Объем автомобильных грузоперевозок на Дону за год сократился на 14%

Индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспорта в сентябре 2026 года составил 101,1% к декабрю предыдущего года. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года он находился на уровне 99,7%. Таким образом, за девять месяцев текущего года тарифы увеличились на 1,1%, тогда как годом ранее фиксировалось их снижение на 0,3%.