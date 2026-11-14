Объем автомобильных грузоперевозок на Дону за год сократился на 14%
Объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года, составил 9,05 млн тонн против 10,56 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Снижение достигло 14,3%. При этом грузооборот практически не изменился и составил 3 млрд тонно-километров. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
В 2025 году индекс грузооборота к соответствующему периоду предыдущего года составлял 116%, тогда как в январе–сентябре 2026-го — 100%. Таким образом, после увеличения грузооборота на 16% годом ранее в текущем году показатель практически остановился на прежнем уровне: 3,0029 млрд тонно-километров против 3,0019 млрд.
В пассажирских перевозках наблюдается обратная динамика. За девять месяцев 2026 года автомобильным транспортом перевезли 150,1 млн человек против 148,7 млн годом ранее. Прирост составил около 1%. Пассажирооборот увеличился с 1,42 млрд до 1,48 млрд пассажиро-километров, или на 4,1%. Индекс пассажирооборота вырос с 101% в январе–сентябре 2025 года до 104,1% за тот же период 2026-го.
Индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспорта в сентябре 2026 года составил 101,1% к декабрю предыдущего года. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года он находился на уровне 99,7%. Таким образом, за девять месяцев текущего года тарифы увеличились на 1,1%, тогда как годом ранее фиксировалось их снижение на 0,3%.